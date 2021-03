Un Frosinone da... campioni del Mondo: da Nesta a Grosso. Le aperture dei quotidiani

Un Frosinone da... campioni del Mondo. Perché la formazione ciociara si sta vestendo di quella magica notte di Berlino 2006, in cui l'Italia vinse il suo quarto mondiale, con Alessandro Nesta e (soprattutto) Fabio Grosso tra i protagonisti: oggi tecnici, i due si sono avvicendati sulla panchina gialloblù. Nesta, come dichiarato da Maurizio Stirpe, "ha pagato la poca disponibilità della squadra", Grosso lo ha succeduto.

Il Corriere dello Sport ha così aperto: "Da Nesta a Grosso: Frosinone d’assalto". Nel dettaglio: "Nella mattina di ieri il Frosinone Calcio ha ufficializzato la notizia che avevamo anticipato già lunedì pomeriggio: il sostituto di Alessandro Nesta sulla panchina dei giallazzurri è Fabio Grosso che ha firmato un contratto fino a giugno 2021 con la clausola di un prolungamento in caso di conquista dei play off. Suo secondo sarà Stefano Morrone, mentre il ruolo di match analyst è stato affidato all’ex canarino Mattia Biso che era stato riportato nel club di Viale Olimpia dal responsabile dell’Area Tecnica Guido Angelozzi all’arrivo di quest’ultimo nella società ciociara. Confermati, invece, sia il preparatore dei portieri di Nesta, Vincenzo Benvenuto, che i due preparatori atletici, Francesco Vaccariello e Gianluca Capogna".

"Ora Grosso è ufficiale: nuovo staff a Frosinone", è invece l'apertura de La Gazzetta dello Sport, che ha poi proseguito: "Tutto confermato: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Frosinone al posto di Alessandro Nesta, esonerato lunedì. L’ufficializzazione è arrivata ieri mattina con una nota della società. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento alla Città dello Sport di Ferentino".

Molto chiaro Tuttosport: "Frosinone, Grosso ha firmato. Per entrambi è vietato fallire". "[...] Per provare ad inseguire un traguardo tutt’altro che facile è stato chiamato l’eroe azzurro del Mondiale 2006, Fabio Grosso, che a firmato fino a giugno. Particolare non da poco: il Frosinone prima di lui ha contattato diversi allenatori (Ventura su tutti) ma la differenza l’ha fatta la disponibilità a impegnarsi solo per quel che resta della stagione: oltre, per ora, il club ciociaro non vuole impegnarsi. E Grosso, che il Frosinone aveva già cercato due stagioni fa, prima di virare su Nesta, ha dato la sua disponibilità perché sa che, come il Frosinone, non può permettersi ulteriori flop. Finora, la carriera da allenatore dell’uomo che ci fece vincere il 4° Mondiale, è stata avara di soddisfazioni. A parte un Torneo di Viareggio vinto con la Primavera della Juventus nel 2016, poi gli è sempre girata piuttosto male", la chiosa.

Spazio poi alla stampa locale. "Con Grosso per ripartire", così Il Messaggero - ed. Frosinone, che ha poi aggiunto: "Da un campione del mondo all'altro. Il presidente Stirpe e il direttore dell'area tecnica Angelozzi, dunque, hanno scelto il nuovo allenatore che guiderà il Frosinone in queste ultime 8 partite di campionato. Fino al 30 giugno sulla panchina giallazzurra ci sarà Fabio Grosso. E' lui il sostituto di Nesta, esonerato all'indomani della pesante (0-3) sconfitta in casa (la sesta del campionato) contro il Lecce. Toccherà all'ex allenatore del Sion, club svizzero della massima Serie, quindi, traghettare la squadra fino al 7 maggio, ultima giornata della stagione. Senza, però, lasciare nulla di intentato per cercare di rientrare in zona playoff sul filo di lana".

"E' iniziata l'avventura di Fabio Grosso a Frosinone", direttamente sulla prima pagina di Ciociaria Oggi.