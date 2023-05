Vaciago sulla Juve: "È stata politica, non diritto, ma è finita. Capolavoro di Gianluca Ferrero"

"È stata politica, non diritto, ma è finita". Dalle colonne di Tuttosport, Guido Vaciago commenta così la chiusura delle vicende giudiziarie della Juventus: "Da oggi si torna a parlare di calcio e di futuro, avendo davanti un cammino difficile, ma un orizzonte schiarito da qualsiasi nube". Un sollievo "costato poco più 718mila euro", frutto di "un capolavoro giuridico-diplomatico del presidente Gianluca Ferrero che, sabaudissimamente silenzioso, si è mosso con discrezione decisa nelle stanze romane e, rimbalzando tra politica e diritto, ha fatto uscire la Juventus da un labirinto nel quale poteva rimanere intrappolata in modo più pericoloso e, soprattutto, per più tempo".

Il finale di ieri certifica, a giudizio del giornalista, che "negli ultimi cinque mesi abbiamo parlato di politica e potere, non di giustizia e diritto". Agnelli aveva provato ad abbattere con la Superlega un sistema che "ha retto e ha colto la prima occasione per vendicarsi".