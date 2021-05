Venezia-Cittadella, il giorno prima: domani si decide chi va in A. Le aperture dei quotidiani

Se da un lato c'è attesa per capire come si evolveranno i playoff di Serie C che decreteranno la quarta promossa, in Serie B c'è attesa anche per la finalissima playoff che domani deciderà quale è la squadra, tra Cittadella e Venezia, che approderà in Serie A dopo Empoli e Salernitana: appuntamento al "Penzo", alle 21:30.

Si parte dall'1-0 in favore dei lagunari centrato nella gara di andata.

Questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Domani Orsato dirige il derby tra il Venezia e il Cittadella". Che spiega: "Derby veneto doc per la Serie A e arbitro veneto più che all’altezza della finale playoff. Sarà Daniele Orsato a dirigere Venezia-Cittadella, che domani sera (ore 21.30) scriverà il nome della terza squadra promossa in A dopo l’1-0 dell’andata in favore della squadra di Zanetti".

Replica il Corriere dello Sport: "Venezia, Orsato per il Cittadella". Sulla gara: "Sarà l’8º derby al Penzo dopo i 2 di C1 e i 5 di B. In questo nuovo millennio ci sono state tre vittorie del Venezia, 3 pari e un solo blitz del Cittadella. Il primo confronto è il 2-2 del 10 settembre 2000, nel primo torneo cadetto del Cittadella. Poi due confronti in C1, entrambi nel 2007, il 2-0 del 18 marzo e l’1-1 del 9 settembre. In questi ultimi 4 tornei di B due sono stati i successi dei lagunari, il 2-1 del 25 marzo 2018 e l’1-0 dello scorso 23 gennaio con il gol decisivo in apertura (3’) da Forte. Il 2 aprile 2019 il derby è terminato 1-1 deciso da Panico al 91’ dopo il vantaggio veneziano di Modolo (61’). L’unico blitz del Cittadella al Penzo è il 2-1 del 26 dicembre 2019".

Chiude poi Tuttosport: "E adesso Venezia prepara la festa. Ma il Cittadella cerca l'impresa come con il Monza". "Il ritorno in massima serie, atteso da 19 anni, appare un obiettivo a portata di mano per il Venezia. Ha tutto dalla sua parte la squadra di Zanetti che dovrebbe fare soltanto harakiri per fallire il traguardo, a un passo dalla gloria. Sarà promozione in casa di vittoria domani sera in casa contro il Cittadella, ma andrà bene pure il pareggio o addirittura una sconfitta, ma soltanto con un gol di scarto (nel caso, non sono previsti supplementari), la stessa differenza ottenuta al “Tombolato” nella gara di andata. Un divario tanto minimo quanto importante per consentire alla città e alla sua tifoseria di respirare, già da alcuni giorni, l’aria di Serie A".