Vieri a La Gazzetta dello Sport: "Inter-Milan per lo scudetto. Juventus, avanti con Pirlo"

"Inter-Milan per lo scudetto. Juventus, avanti con Pirlo". Queste le parole di Christian Vieri in edicola stamani a La Gazzetta dello Sport. L'ex bomber analizza il nostro campionato: "Dopo 9 scudetti di fila prima o poi devi perdere. Poteva accadere anno scorso o il prossimo ed è successo a Pirlo, ma non credo che verrà esonerato. La Juventus non può cambiare tre allenatori in tre anni, ma soprattutto non si può considerare un maestro dopo Barcellona e senza esperienza dopo una sconfitta. Ha il dovere di credere allo scudetto, ma non lo vincerà. Il Milan si è sempre rialzato dopo una batosta ed è a 6 punti con una gara in meno dall'Inter, ma è la squadra di Conte la più quadrata, determinata e pronta. Adesso è anche bella. Può succedere di tutto".