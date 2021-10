Vlahovic e la cessione, due scenari possibili. La Nazione: “Ecco chi è avvantaggiato”

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Mezza Europa chiama Dusan". Il quotidiano scrive che sono due… e mezzo gli scenari che si prospettano davanti per quanto riguarda Vlahovic: cessione a gennaio, cessione a giugno o difficile ribaltamento della situazione. Fatto sta che a Venezia la questione è detonata ulteriormente e le riflessioni continuano ad essere molte: se Vlahovic sarà ceduto a gennaio, i club di Premier interessati tra cui Manchester City e Liverpool saranno in netto vantaggio potendo mettere sul piatto la cifra chiesta dalla Fiorentina. Per giugno si infilano nella corsa tante altre squadre, tra cui il Borussia Dortmund, il Bayern e in Italia la Juventus che però certamente non potrà provarci a gennaio.