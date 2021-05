Vojvoda l'uomo del destino del Torino. Tuttosport: "Sospiro di sollievo e Parma in B"

"Sospiro di sollievo e Parma in B", si legge stamane su Tuttosport. E' bastato un guizzo di Ansaldi a metà ripresa, una serpentina dell'argentino sull'out mancino, una palla rasoterra messa in area per Vojvoda che ha insaccato a porta vuota. Parma in Serie B e Torino che aggancia lo Spezia, supera il Cagliari e mette tre punti tra sè ed il Benevento. Complimenti a Nicola: prendendo la classifica solo dal suo arrivo il Toro sarebbe nono. "Ma non è finita, non siamo ancora in salvo", dichiara il tecnico.