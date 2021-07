Wembley ci chiama. QS-La Nazione: "Italia, rispondi forte. Dubbio Chiesa-Berardi"

vedi letture

Il troppo ottimismo può giocare un brutto scherzo agli azzurri, Mancini lo sa bene e in conferenza abbassa l'entusiasmo. Il CT dovrebbe confermare la difesa vista contro il Belgio con Emerson a sinistra al posto dell'infortunato Spinazzola. Nessun dubbio a centrocampo mentre davanti il ballottaggio è tra Chiesa e Berardi: entrambi sono andati fortissimo alla vigilia ma Mancini potrebbe preferire Berardi in quanto più in sintonia con Ciro Immobile e sfruttare le qualità di Chiesa a partita in corso.