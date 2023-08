Zakaria via, vecchia idea per la Juventus. Tuttosport: "Spunta Gravenberch"

Denis Zakaria è in procinto di lasciare la Juventus per circa venti milioni e ora i bianconeri puntano un nuovo elemento a centrocampo, un vecchio pallino: Ryan Gravenberch. L'olandese del Bayern Monaco era già stato un'idea dei bianconeri tra il 2020 e il 2022, quando la vecchia dirigenza ne aveva parlato con l'agente, Mino Raiola, senza però riuscire a trovare una quadra visto anche l'inserimento dei bavaresi, che lo scorso anno se lo sono portato a casa con venti milioni.

I tedeschi credono in Gravenberch anche se in questa stagione ha giocato pochissimo e poche settimane fa hanno detto di no al Liverpool che aveva bussato alla porta interessato. Ma un'opzione in prestito non è da escludere e qui spunta la Juventus, che potrebbe pensare al ragazzo per la seconda metà di agosto, dopo aver perso Kessié. Lo riporta Tuttosport.