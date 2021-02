Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Il derby più contiano di sempre"

"Il derby più contiano di sempre", scrive Ivan Zazzaroni oggi sul Corriere dello Sport. "I'm the best, te l'ho detto cazzo!", parole di Romelu Lukaku dopo la terza rete. Una partita virtualmente chiusa, ed in fotocopia al 3 a 1 alla Lazio. Inter in vantaggio presto, poi si è fatta giocare addosso agendo di contropiede. Compattezza, densità davanti ai propri sedici metri, decisione nei contrasti e rapidità nelle giocate: è l'espressione più alta del calcio di Conte, quello che gli permise di cambiare la storia della Juventus. Il salto di qualità l'Inter l'ha compiuto a gennaio, perfezionando la fase difensiva: un solo gol nelle ultime sei partite. Premiata la decisione di puntare su Eriksen, mezzala atipica: aumenta la precisione nel palleggio ed in costruzione offre un'alternativa a Brozovic.