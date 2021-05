Zazzaroni sul CorSport: "Se Friedkin ha conquistato Mou, perché gli altri devono accontentarsi?"

vedi letture

"Se Friedkin ha conquistato Mou, perché gli altri devono accontentarsi?" scrive Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport. Si parla delle panchine della Serie A, con i big Sarri, Allegri e Spalletti fuori, ma anche con i giovani come De Zerbi da trattenere. E in particolare Zazzaroni si chiede: se Friedkin ha conquistato Mourinho, come possono De Laurentiis, Commisso e Agnelli 'accontentarsi'? In particolare, il presidente della Juve al quale: "continuano a suggerirgli Allegri ma una marcia indietro così clamorosa avrebbe potuto farla soltanto l'Avvocato, accompagnandola con una battuta delle sue. Andrea no, per Andrea conta la Famiglia. E Pirlo è di famiglia".