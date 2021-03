Zidane chiama CR7. Il QS: "Il brivido del Real Madrid potrebbe tentare Ronaldo"

vedi letture

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio a CR7 con il titolo seguente: "Il brivido del Real Madrid potrebbe tentare Ronaldo". Con Zidane il portoghese ha vinto tre Champions League, una Liga, due Supercoppe Uefa e due Coppe del mondo per club in due anni e mezzo: due destini che dopo uno splendido incrocio potrebbe ritrovarsi ancora a Madrid. Il portoghese ha postato una foto sui social con la maglia della Nazionale per far percepire la sua fame di gol che ha, ma senza hashtag o riferimenti alla Juventus. Il brivido del Bernabeu che può ritrornare irresistibile per chi non vede l'ora di 'raggiungere un altro record'.