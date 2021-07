Zoff sul Messasggero: "Che forza il gruppo azzurro: mi sembra il 1982..."

vedi letture

Dino Zoff scrive per Il Messaggero a proposito del cammino dell'Italia a Euro2020: "Questa nazionale ricorda la mia, e come allora aiuterà il Pese a rialzarsi". E' la volta buona per tornare a vincere l'Europeo - si legge - Comunque vada ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Mancini? E' diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra che sa fare tutto: vincere e soffrire".