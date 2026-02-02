Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza

Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche ZaragozaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:17Editoriale
Enzo Bucchioni

Mateta al Milan è il giallo delle ultime ore del mercato che chiude stasera alle venti. Per il centroavanti francese, 27 anni, dopo tante incertezze è stato finalmente trovato un accordo fra il Crystal Palace e il Milan, con trasferimento immediato e non a giugno, per una cifra fra i trenta e i trentacinque milioni. Gli inglesi hanno preso Strand Larsen per cinquanta milioni dal Wolverhampton e hanno così dato via libera a Mateta. D’improvviso però è sorto un ultimo ostacolo, decisamente inaspettato. Nel valutare la documentazione medica i sanitari del Milan avrebbero sollevato dei dubbi sulle condizioni delle ginocchia del giocatore che nel passato ha avuto degli infortuni pesanti. Morale? Oggi a Londra ci saranno controlli più accurati sul giocatore e soltanto al termine di questi accertamenti potranno essere perfezionati gli accordi e depositato il contratto in Lega. La sorpresa c’è perché il francese sta giocando con continuità, non sembra avere problemi di nessun tipo, ma in questa situazione e vista la cifra che il Milan sta per pagare, è giusto fugare tutti i possibili dubbi. Comunque nella stagione in corso con il Crystal Palace ha giocato ventitré partite e segnato otto gol.

Mateta è il centroavanti che Allegri aspettava, gran fisico, velocità, capace di tenere palla per far alzare la squadra, ma anche in grado di vedere la porta. In questo più abile di Fullkrug.

La decisione di andare sul francese, beffando la Juve che l’aveva corteggiato a lungo, dimostra come (se ce ne fosse ancora bisogno) il Milan allo scudetto ci stia pensando eccome. Il problema del gol è evidente, chiaro, ma un centroavanti era già stato acquistato all’inizio del mercato. Evidentemente s’è capito che Fullkrug, nonostante buoni spezzoni di gara, non è quel bomber che serve per trasformare in gol tutto il lavoro fatto dalla squadra. E nonostante i tentativi di Allegri, Leao un centroavanti non lo è. Così Tare ha preso l’occasione Mateta al volo, programmando anche il futuro. Questo fa pensare che Vlahovic, libero da oggi di scegliersi un’altra squadra, abbia scelto di andare all’estero e non in rossonero come si ipotizzava. In attesa di conoscere l’esito dei controlli medici su Mateta, visto che resterà anche Nkunku, le soluzioni in attacco ora diventano tante, considerato che il Milan gioca solo il campionato.

Ma nelle ultime ore di mercato potrebbe arrivare anche il difensore che Allegri aspettava e numericamente servirebbe. Vediamo quale sarà la soluzione last minute perché l’idea Disasi del Chelsea non ha convinto. Un giocatore massiccio, dal gran fisico come l’ex nazionale francese, è difficile da portare in una condizione accettabile quando mancano solo sedici partite alla fine. Quest’anno, infatti, non ha giocato neppure un minuto nel Chelsea, solo pochissimo con la squadra B, e il rischio che possa essere molto indietro atleticamente c’è. Se non ci dovessero essere occasioni accettabili, il Milan guarda comunque con grande interesse al giovane austriaco Magnus Dalpiaz, 19 anni, acquistato ieri dal Bayern Monaco. Comincerà con il Milan Futuro, ma il giocatore piace molto.

Altro dubbio delle ultime ore: riuscirà la Juve a prendere finalmente Kolo Muani?
Ci proverà fino in fondo, ovviamente, e l’ha confermato anche Giorgio Chiellini nel pre-gara di Parma. Il giocatore ha dato l’ok, spinge per tornare a Torino, ma il Tottenham non molla perchè non ha trovato soluzioni alternative. La Juve s’è spinta perfino a offrire al Psg (proprietario del cartellino) l’obbligo di riscatto, ma c’è stallo. Stante le cose si proverà a trattare il gigante Sorloth con l’Atletico di Madrid che ha preso Lookman dall’Atalanta e in attacco ha diverse alternative. Tutto comunque molto complesso.

La Juve comunque s’è rinforzata andando a colmare la lacuna di un vice Kalulu sulla fascia destra. Arriva in prestito Holm dal Bologna nello scambio con il portoghese Joao Mario, mai pervenuto in bianconero. Ma un altro buon colpo può essere Boga preso in prestito dal Nizza con diritto di riscatto a cinque milioni. L’ex Sassuolo, 29 anni, è un vice Yildiz per la fascia sinistra, ma in mano a Spalletti può tornare ad essere quel giocatore a tratti dominante visto in Emilia. Non gioca da tre mesi dopo un’aggressione subita dai tifosi del Nizza, ma è un brevilineo e la forma la può ritrovare in fretta.
La corsa alla Champions è molto combattuta, sono almeno sei le pretendenti e la Juve ha risolto alcuni problemi. Non è poco. Resta da risolvere Kolo Muani…
Anche il Napoli ha tappato la falla lasciata sulla sinistra dalla cessione del deludente Lang andando a prendere dallo Sporting in prestito per tre milioni con diritto di riscatto a quattordici, il brasiliano Alison Santos, classe 2002. Veloce, salta l’uomo, segna poco, ma ha grande tecnica. Alison Santos a sinistra, Giovane a destra sono le nuove soluzioni per l’attacco dove per fortuna di Conte è esploso Vergara. Il Ds Manna ha pensato anche al cagliaritano Zappa per tamponare l’infortunio di Di Lorenzo, ma l’operazione è in stand-by. Probabilmente i tempi di recupero e lo speriamo per lui anche in chiave nazionale, dovrebbero essere accettabili.

L’Inter aveva bisogno soltanto di un esterno destro, ma la beffa Cancelo e il no del PSV per Perisic stanno convincendo i nerazzurri a rimanere così, visto che Dumfries sta tornando e pure Darmian è finalmente recuperato e una mano la può dare. Diaby last minute ci potrebbe ancora stare? Sono poche le speranze. Il giocatore verrebbe, ma l’affare è oneroso e l’All Ittihad non molla.

Resta in nerazzurro Frattesi. Ausilio ha cercato alcune soluzioni (la più concreta Jones) per sostituirlo, ma nessuna convince. Non si può togliere a Chivu a febbraio un centrocampista non titolare, ma importante. In chiave corsa-Champions ha fatto un buon mercato anche la Roma dando a Gasperini gli attaccanti con le caratteristiche giuste, ultimo l’esterno sinistro spagnolo Bryan Zaragoza, 24 anni, del Bayern di Monaco che era in prestito al Celta Vigo.
La Fiorentina in piena e disperata lotta salvezza cercava un difensore dal primo giorno di mercato per rafforzare un reparto dal rendimento insufficiente, siamo arrivati all’ultimo dopo un casting infinito, senza trovare altre soluzioni, Paratici s’è rivolto alla sua ex società per prendere il toscano Daniele Rugani, 31 anni, in prestito fino a giugno per cinquecentomila euro. Il giocatore prima ha rifiutato aspettando la Lazio, quando è rimasto Romagnoli, pur di giocare e rilanciarsi ha detto sì ai Viola. Gosens invece ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest.

Articoli correlati
Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione" Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato,... Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"... Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"
Altre notizie Editoriale
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto... Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto.... Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta.... Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano... Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia.... Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della... Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la... E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato,... Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
2 Ardoino racconta il no di Exor: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non ci hanno sorriso"
3 Non solo Benzema, un altro francese saluta l'Al Ittihad: Kante vicino al Fenerbahce
4 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
5 Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.1 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.2 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
Immagine top news n.3 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.4 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.5 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.7 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Nicola sul petardo ad Audero: "Questi episodi si possono eliminare, se vogliamo"
Immagine news Serie A n.3 Ardoino racconta il no di Exor: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non ci hanno sorriso"
Immagine news Serie A n.4 Di Gregorio: "Stiamo crescendo. Ma guai a pensare di essere a posto così: siamo la Juve"
Immagine news Serie A n.5 L'Inter è matura, Chivu: "Calo nella ripresa? Ci sta, è l'ennesima partita in pochi giorni"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.2 Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Immagine news Serie B n.6 Padova-Monza 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Bianco, non basta Bortolussi per i veneti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Juve Stabia, preso Daniel Perin: resterà in prestito al Treviso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping