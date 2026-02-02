Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza

Mateta al Milan è il giallo delle ultime ore del mercato che chiude stasera alle venti. Per il centroavanti francese, 27 anni, dopo tante incertezze è stato finalmente trovato un accordo fra il Crystal Palace e il Milan, con trasferimento immediato e non a giugno, per una cifra fra i trenta e i trentacinque milioni. Gli inglesi hanno preso Strand Larsen per cinquanta milioni dal Wolverhampton e hanno così dato via libera a Mateta. D’improvviso però è sorto un ultimo ostacolo, decisamente inaspettato. Nel valutare la documentazione medica i sanitari del Milan avrebbero sollevato dei dubbi sulle condizioni delle ginocchia del giocatore che nel passato ha avuto degli infortuni pesanti. Morale? Oggi a Londra ci saranno controlli più accurati sul giocatore e soltanto al termine di questi accertamenti potranno essere perfezionati gli accordi e depositato il contratto in Lega. La sorpresa c’è perché il francese sta giocando con continuità, non sembra avere problemi di nessun tipo, ma in questa situazione e vista la cifra che il Milan sta per pagare, è giusto fugare tutti i possibili dubbi. Comunque nella stagione in corso con il Crystal Palace ha giocato ventitré partite e segnato otto gol.

Mateta è il centroavanti che Allegri aspettava, gran fisico, velocità, capace di tenere palla per far alzare la squadra, ma anche in grado di vedere la porta. In questo più abile di Fullkrug.

La decisione di andare sul francese, beffando la Juve che l’aveva corteggiato a lungo, dimostra come (se ce ne fosse ancora bisogno) il Milan allo scudetto ci stia pensando eccome. Il problema del gol è evidente, chiaro, ma un centroavanti era già stato acquistato all’inizio del mercato. Evidentemente s’è capito che Fullkrug, nonostante buoni spezzoni di gara, non è quel bomber che serve per trasformare in gol tutto il lavoro fatto dalla squadra. E nonostante i tentativi di Allegri, Leao un centroavanti non lo è. Così Tare ha preso l’occasione Mateta al volo, programmando anche il futuro. Questo fa pensare che Vlahovic, libero da oggi di scegliersi un’altra squadra, abbia scelto di andare all’estero e non in rossonero come si ipotizzava. In attesa di conoscere l’esito dei controlli medici su Mateta, visto che resterà anche Nkunku, le soluzioni in attacco ora diventano tante, considerato che il Milan gioca solo il campionato.

Ma nelle ultime ore di mercato potrebbe arrivare anche il difensore che Allegri aspettava e numericamente servirebbe. Vediamo quale sarà la soluzione last minute perché l’idea Disasi del Chelsea non ha convinto. Un giocatore massiccio, dal gran fisico come l’ex nazionale francese, è difficile da portare in una condizione accettabile quando mancano solo sedici partite alla fine. Quest’anno, infatti, non ha giocato neppure un minuto nel Chelsea, solo pochissimo con la squadra B, e il rischio che possa essere molto indietro atleticamente c’è. Se non ci dovessero essere occasioni accettabili, il Milan guarda comunque con grande interesse al giovane austriaco Magnus Dalpiaz, 19 anni, acquistato ieri dal Bayern Monaco. Comincerà con il Milan Futuro, ma il giocatore piace molto.

Altro dubbio delle ultime ore: riuscirà la Juve a prendere finalmente Kolo Muani?

Ci proverà fino in fondo, ovviamente, e l’ha confermato anche Giorgio Chiellini nel pre-gara di Parma. Il giocatore ha dato l’ok, spinge per tornare a Torino, ma il Tottenham non molla perchè non ha trovato soluzioni alternative. La Juve s’è spinta perfino a offrire al Psg (proprietario del cartellino) l’obbligo di riscatto, ma c’è stallo. Stante le cose si proverà a trattare il gigante Sorloth con l’Atletico di Madrid che ha preso Lookman dall’Atalanta e in attacco ha diverse alternative. Tutto comunque molto complesso.

La Juve comunque s’è rinforzata andando a colmare la lacuna di un vice Kalulu sulla fascia destra. Arriva in prestito Holm dal Bologna nello scambio con il portoghese Joao Mario, mai pervenuto in bianconero. Ma un altro buon colpo può essere Boga preso in prestito dal Nizza con diritto di riscatto a cinque milioni. L’ex Sassuolo, 29 anni, è un vice Yildiz per la fascia sinistra, ma in mano a Spalletti può tornare ad essere quel giocatore a tratti dominante visto in Emilia. Non gioca da tre mesi dopo un’aggressione subita dai tifosi del Nizza, ma è un brevilineo e la forma la può ritrovare in fretta.

La corsa alla Champions è molto combattuta, sono almeno sei le pretendenti e la Juve ha risolto alcuni problemi. Non è poco. Resta da risolvere Kolo Muani…

Anche il Napoli ha tappato la falla lasciata sulla sinistra dalla cessione del deludente Lang andando a prendere dallo Sporting in prestito per tre milioni con diritto di riscatto a quattordici, il brasiliano Alison Santos, classe 2002. Veloce, salta l’uomo, segna poco, ma ha grande tecnica. Alison Santos a sinistra, Giovane a destra sono le nuove soluzioni per l’attacco dove per fortuna di Conte è esploso Vergara. Il Ds Manna ha pensato anche al cagliaritano Zappa per tamponare l’infortunio di Di Lorenzo, ma l’operazione è in stand-by. Probabilmente i tempi di recupero e lo speriamo per lui anche in chiave nazionale, dovrebbero essere accettabili.

L’Inter aveva bisogno soltanto di un esterno destro, ma la beffa Cancelo e il no del PSV per Perisic stanno convincendo i nerazzurri a rimanere così, visto che Dumfries sta tornando e pure Darmian è finalmente recuperato e una mano la può dare. Diaby last minute ci potrebbe ancora stare? Sono poche le speranze. Il giocatore verrebbe, ma l’affare è oneroso e l’All Ittihad non molla.

Resta in nerazzurro Frattesi. Ausilio ha cercato alcune soluzioni (la più concreta Jones) per sostituirlo, ma nessuna convince. Non si può togliere a Chivu a febbraio un centrocampista non titolare, ma importante. In chiave corsa-Champions ha fatto un buon mercato anche la Roma dando a Gasperini gli attaccanti con le caratteristiche giuste, ultimo l’esterno sinistro spagnolo Bryan Zaragoza, 24 anni, del Bayern di Monaco che era in prestito al Celta Vigo.

La Fiorentina in piena e disperata lotta salvezza cercava un difensore dal primo giorno di mercato per rafforzare un reparto dal rendimento insufficiente, siamo arrivati all’ultimo dopo un casting infinito, senza trovare altre soluzioni, Paratici s’è rivolto alla sua ex società per prendere il toscano Daniele Rugani, 31 anni, in prestito fino a giugno per cinquecentomila euro. Il giocatore prima ha rifiutato aspettando la Lazio, quando è rimasto Romagnoli, pur di giocare e rilanciarsi ha detto sì ai Viola. Gosens invece ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest.