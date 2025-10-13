Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.

Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:00Editoriale
Enzo Bucchioni

Gli arbitri di serie A e B, gli assistenti e i varisti, 135 persone in tutto, usciranno dall’Aia per confluire in una nuova società autonoma, ma finanziata dalla Federcalcio e dalle due Leghe.
Una vera e propria rivoluzione che porterà gli arbitri al professionismo. I rumors e le indiscrezioni stanno filtrando da qualche tempo, ma adesso (così pare) ci siamo: il progetto è pronto e molto probabilmente sarà presentato nel Consiglio Federale del prossimo sedici ottobre (al massimo quello dopo) per poter partire dalla prossima stagione.
Ovviamente stanno divampando polemiche, la transizione non sarà indolore e la reazione del presidente dell’Aia (associazione italiana arbitri) Antonio Zappi è forte, ma ormai si va in quella direzione perchè lo vogliono gli arbitri, anche se proprio Zappi continua a sostenere che non succederà niente. Vedremo.
Tutto nasce dall’idea di dare finalmente una dignità da professionista vero, con tutto quello che comporta, dalla figura giuridica, al contratto, alle tutele sindacali, a una categoria rimasta sempre a metà fra la passione mista al dilettantismo e un professionismo mascherato, vasi di coccio in un mondo dove c’è l’iperprofessionismo e dove il business è fortissimo.
L’arbitro si vuole mettere al passo con i tempi per andare sempre più verso un mondo fatto da professionisti a tutto tondo, con la volontà di crescere come hanno fatto in altri paesi.
Il modello è la Premier League dove dal 2001 il mondo arbitrale di vertice viene gestito da una società esterna chiamata PgMol che sta per “professional game match officials limited”.
La nascente società italiana sarà qualcosa di simile, del progetto si è occupato in prima persona il segretario della federcalcio Brunelli con altri manager federali e delle leghe.
Dalle indiscrezioni che filtrano da un riserbo che avrebbe dovuto essere assoluto, il vertice di questa nuova società che non ha ancora un nome, sarà un direttore non nominato dall’Aia, ma ovviamente dall’interno.
La struttura, nella catena di comando e nelle varie specializzazioni, oltre agli arbitri dovrebbe essere allargata, potrebbero essere coinvolti anche ex calciatori ed ex allenatori, preparatori atletici, psicologi. Insomma una struttura con tutto quello che di meglio serve a un professionista di alto livello come gli arbitri di oggi ai quali vengono richieste sempre più prestazioni oltre al saper arbitrare al top, dal comunicare negli stadi o in tv, al gestire var e tecnologie varie. Il fine ultimo è quello di formare, far crescere e selezionare tutta una nuova categoria arbitrale con sistemi diversi, con una ovvia grande attenzione a un lavoro di perfezionamento costante su quelli che sono già il vertice della categoria.
Sapremo presto nei dettagli, in maniera ufficiale, cosa succederà e come sarà organizzata la nuova società.

Intanto molte voci portano come primo direttore in pectore all’attuale designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Basta aspettare.
L’attuale presidente dell’Aia, come detto, sta ancora cercando di ostacolare o frenare il progetto. Perdere la gestione attuale e futura degli arbitri di vertice (A e B) politicamente sarebbe un colpo durissimo, ma ormai da troppo tempo ci sono tensioni, incomprensioni e situazioni non risolte per arrivare al caso degli stipendi non erogati per diverso tempo nei mesi scorsi e pagati soltanto una decina di giorni fa.
Con la nuova società e un vero e proprio contratto, il maggior impegno sarà ovviamente remunerato. Gli arbitri di vertice, secondo un calcolo che gira, potrebbero arrivare a crescere di circa il cinquanta per cento a fronte di una retribuzione media (ad ora) di circa centomila euro.
L’inquadramento come lavoratori sportivi dopo la legge del 2023 con un contratto vero e proprio porterà trattamento di fine rapporto, ferie e altri istituti. Come tutte le categorie lavorative. Non succederà più che un arbitro si ritrovi a fine carriera a trentacinque anni o giù di lì, senza saper cosa fare e senza un contributo.
Zappi starebbe cercando l’alleanza dei 206 presidenti di sezione per cercare una reazione comune, ma salvo colpi di scena impensabili, la Figc andrà avanti nel prossimo consiglio.
Marco Guida, delegato a rappresentare gli arbitri di A e B negli incontri che ci sono stati in questi mesi, del resto è stato chiaro: ha ribadito la volontà di tutti i 135 colleghi di staccarsi dall’Aia.
In attesa di avere altri particolari dell’intero progetto e capire come andrà a finire, anche nelle categorie inferiori gli arbitri hanno intrapreso la strada della rivendicazione dei loro diritti e delle giuste tutele. A cominciare proprio dalle categorie giovanili dove oggi un giovane arbitro è pagato con un rimborso di 37 euro per stare fuori mezza domenica e fare un viaggio.
In seno alla Cgil è nato il sindacato degli arbitri, spinto e sostenuto dall’ex assistente e vicepresidente dell’Aia Duccio Baglioni che conosce perfettamente tutte le istanze di una intera categoria che vuole uscire da un mondo politicizzato, legato al potere, arcaico, per passare a un rinnovamento con inquadramento dignitoso per tutte le varie categorie dalla serie C alle giovanili che resteranno sotto la guida dell’Aia.

Articoli correlati
Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince... Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Bucchioni: "Juventus senza idee e qualità. Modric, sorpreso dalla sua umiltà" Bucchioni: "Juventus senza idee e qualità. Modric, sorpreso dalla sua umiltà"
Milan in dieci, impresa scudetto. Gioco e sofferenza: Allegri capolavoro. L’ha persa... Milan in dieci, impresa scudetto. Gioco e sofferenza: Allegri capolavoro. L’ha persa Conte. De Bruyne sostituito è un caso
Altre notizie Editoriale
Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti... Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme... Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È... Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La... La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian... Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente... Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis... Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince... Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 L'Indonesia di Kluivert non va ai Mondiali, il figlio Justin: "Peccato, ha lottato tanto"
3 Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"
4 Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
5 Mkhitaryan: "Chivu avrà un grande futuro. Gioco meno? Ok anche una gara a settimana"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.1 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.2 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
Immagine top news n.3 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.4 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.5 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
Immagine top news n.6 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.7 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
Immagine news Serie A n.2 La corsa scudetto secondo Borriello: "L'Inter resta la più forte, il Napoli ha un mostro"
Immagine news Serie A n.3 Mkhitaryan: "Chivu avrà un grande futuro. Gioco meno? Ok anche una gara a settimana"
Immagine news Serie A n.4 Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"
Immagine news Serie A n.5 Balotelli sul rapporto con Ibra: "Zlatan mi rompeva le palle perché mi voleva bene"
Immagine news Serie A n.6 Turchia, Celik: "Felice per il mio primo gol in Nazionale, ma soprattutto per aver vinto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno: "Il Potenza è una delle squadre che gioca meglio in Serie C"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?