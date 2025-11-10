Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino

Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva PalladinoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:00Editoriale
Enzo Bucchioni

Conte sta pensando alle dimissioni?
Tutti rispondono no, il Napoli non ha questo timore, ma sono tanti i sospetti dopo le durissime parole dell’allenatore che vanno molto oltre la sconfitta di Bologna, per altro bruciante.
La crisi è ufficialmente aperta, defraglata in maniera inattesa, ma che ci fosse un gran malessere all’interno dello spogliatoio dei campioni d’Italia s’era intuito dopo la clamorosa sconfitta contro il Psv, ma anche per le troppe prestazioni lontane dallo standard minimo di calcio che propone l’allenatore.
“Non siamo squadra”, ha detto ieri Conte. E questo s’era ampiamente capito. Ma è andato molto oltre facendo pensare alla volontà di mollare tutto.
“Non ho voglia di accompagnare un morto”, è la frase forse più forte. Si commenta da sola.
Ma, dopo essersi accollato tutte le responsabilità, Conte è andato oltre dicendo cose che andranno bene interpretate: “Non sono convinto di poter cambiare le cose”.
Ora si tratta di capire se dietro questa uscita inattesa si possa nascondere un ultimo, disperato tentativo di scuotere i giocatori richiamandoli alle loro reponsabilità e mettendoli di fronte, pubblicamente, a comportamenti che non gli piacciono, o se davvero stia pensando a una “mission impossible” e quindi a una possibile resa se non dovessero cambiare le cose.
Certamente il post-scudetto ha portato con sè la facile idea che il Napoli potesse continuare la magia dell’anno scorso e con i nove acquisti estivi diventare addirittura competitiva anche in Europa oltre che in Italia.
La realtà è apparsa quasi subito diversa.
Tutti abbiamo sopravvalutato la squadra campione. L’impresa è stata straordinaria al punto da non far pensare a nessuno che forse McTominay (tanto per dirne uno) avesse fatto una stagione ingiocabile, che fosse impossibile rimanere a vette così alte di rendimento. E il discorso vale un po’ per tutti. Anche l’effetto pancia-piena dopo lo scudetto sicuramente ha contribuito ad allentare quella tensione emotiva che aveva portato il gruppo ad andare oltre il suo valore tecnico.
Conte è un allenatore che pretende molto, che alza sempre l’asticella, chiede voglia, fame, cuore, oltre ad allenamenti molto intensi. La squadra non lo segue come ha fatto l’anno scorso, l’ha detto lui, ma era evidente. Se non c’è più feeling, se l’energia s’è davvero interrotta la situazione potrebbe aggravarsi.
Conte, l’ha scritto anche nel suo ultimo libro, ha bisogno di lavorare duro sulla testa dei giocatori, deve sentire di poter portarli tutti a condividere certi concetti che vanno dalla dedizione totale, alla applicazione costante per arrivare a giocare un calcio codificato.
Questa operazione non è riuscita, il Napoli non è la macchina dell’anno scorso. Forse alcuni dei vecchi non hanno più la voglia di sacrificarsi e questo ha ostacolato anche l’inserimento dei nuovi.
Il Napoli butta acqua sul fuoco. La fiducia di De Laurentiis è ancora totale, si pensa a uno sfogo figlio della ovvia delusione per il risultato, come detto. Nei prossimi giorni ci saranno incontri per analizzare la situazione e capire dove intervenire.

Situazione da monitorare, vediamo se tutto rientrerà. Ma ricordiamo che Conte è capace di gesti clamorosi e in carriera ne ha già fatti.
Soddisfatti per il loro lavoro, invece, due allenatori come Chivu e Gasperini che passeranno in testa alla classifica la sosta per le nazionali. Per entrambi è una sorta di rivincita sulle critiche e sui dubbi che in estate li hanno accompagnati.
Chivu sembrava un ripiego dopo il no di Fabregas all’Inter e invece si sta dimostrando un allenatore pronto, di alto livello, con idee e coraggio.
“E’ molto intelligente e moderno”, mi ha detto Marotta poco tempo fa. La sintesi è perfetta.
Intelligente nel non cambiare troppo l’Inter come aveva pensato nel mondiale per club, moderno per le modifiche che ha fatto al calcio di Inzaghi, con difesa più alta, aggressione della palla, gioco più veloce e più verticale, meno prevedibile. Ma dalla sua c’è pure un turn over scientifico che valorizza tutta la rosa e ottimizza le energie. Sorprende invece la Roma in vetta. Allora ricordiamo chi pensava a Gasp non adatto per grandi piazze e pronosticava inevitabili difficoltà nella gestione per le pressioni di Roma. Anche Gasp è stato intelligente, non ha imposto subito il suo calcio migliore, ha sistemato prima la difesa, ha fatto punti e poi ha lavorato e lavora di più sui suoi principi. La squadra lo segue e questo non era scontato.
Non era scontato neppure che il Bologna potesse migliorare il rendimento dell’anno scorso culminato con la vittoria della coppa Italia. Anzi. E invece, nonostante due cessioni eccellenti Italiano, l’allenatore più bravo dell’ultima generazione, sta andando ancora oltre con un gioco intenso e brillante. Il Bologna è una squadra vera indipendentemente dai giocatori.
Altro flop invece per Juric. E qui ha sbagliato l’Atalanta. La società è forte, ma scommettere su un allenatore reduce dalla peggior stagione della sua carriera (via da Roma e retrocessione con il Southampton) è stata presunzione.
L’esonero è deciso, Palladino il prescelto per sostituirlo.
Sono sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto lontano dall’idea dell’Atalanta.
Sullo sfondo Thiago Motta e Mancini.

Articoli correlati
Pioli-Fiorentina, Bucchioni: "Assurdo totale. Tutto porta a D'Aversa, con Goretti... Pioli-Fiorentina, Bucchioni: "Assurdo totale. Tutto porta a D'Aversa, con Goretti o Angeloni"
Enzo Bucchioni: "Juventus, prima scossa. Critiche al Napoli? Conte ha ragione" Enzo Bucchioni: "Juventus, prima scossa. Critiche al Napoli? Conte ha ragione"
Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba,... Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Altre notizie Editoriale
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham... Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?)... La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como... Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4.... Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti... Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba,... Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
3 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
4 Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso"
5 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter
Immagine top news n.1 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
Immagine top news n.2 Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Immagine top news n.3 Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Immagine top news n.4 Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Barella sta ancora correndo, Dia francobollato e spedito in panchina
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Immagine top news n.6 Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta
Immagine top news n.7 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Immagine news Serie A n.2 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
Immagine news Serie A n.3 Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev
Immagine news Serie A n.4 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Immagine news Serie A n.5 Lautaro aggancia Mazzola (a 161, non 162): è il quarto marcatore all time dell'Inter
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?