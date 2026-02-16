Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q

Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma qTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:02Editoriale
Enzo Bucchioni

Volete sapere perchè l’espulsione di Kalulu e la simulazione di Bastoni sono uno scandalo, uno dei punti più bassi mai raggiunti dagli arbitri al tempo del Var?
Non è possibile che La Penna non veda, non capisca, non intuisca la dinamina. Non è un gran arbitro (e siamo buoni), ma non poteva non vedere.
Non è possibile che nessuno dei due assistenti (soprattutto quello più vicino, ovvio) non abbiano visto e non abbiano suggerito qualcosa in cuffia.
Non è possibile che il varista Chiffi sia rimasto in silenzio e non abbia aiutato il collega che stava prendendo un abbaglio colossale.
Lo so che esiste un protocollo (quante volte in questi anni ho scritto volgarmente buttatelo nel cesso, e mi scuso), e in certi casi il Var non può intervenire, ma quante volte abbiamo visto il varista invasivo che ha comunque chiamato il collega, lo ha messo in guardia per non farlo sbagliare?
Anche per i falli in area il protocollo parla di intervento solo per “chiaro ed evidente errore” e invece quante chiamate abbiamo visto anche se l’errore era poco chiaro?
E allora?
Perchè Chiffi non ha aiutato lo sciagurato La Penna. Se lo avesse fatto sarebbe stato un benemerito, oggi saremmo tutti qui a dirgli bravo, avrebbe evitato un clamoroso errore. Punto.
Una serata scandalosa dunque, nella quale è finito pure Bastoni. Quei due o tre che mi seguono qui, in Tv e radio, nazionali e non, ricorderanno da quanto tempo faccio appello al mondo del calcio per l’uso della prova Tv contro i simulatori, i cascatori, gli urlatori (gridano come li avessero scannati quando sono carezze), i rotolatori (appena toccati girano sull’erba come fossero stati gambizzati), i gomitatori (ormai tutti nasi spaccati), insomma contro tutta una categoria di giocatori che non meritano certi palcoscenici e non hanno capito come si devono comportare. Comincerei con pene pecuniarie, dai diecimila euro a salire. Magari destinando le cifre in opere benefiche. Ma anche le squalifiche sarebbero ben accette per i casi gravi e i simulatori seriali.
Parlando dell’ultimo, gravissimo episodio del Meazza, non mi sono piaciuti nè Chiellini, nè Chivu, ma non voglio criminalizzare La Penna e Bastoni che hanno sbagliato tutto il possibile e sono indifendibili.
E’ dall’inizio della stagione che assistiamo a orrori arbitrali, più o meno quasi tutte le squadre sono state colpite (ci sono classifiche on line, potete consultarle) e tutti gli arbitri o i varisti hanno sbagliato.
Le domande adesso sono due: perchè sta succedendo tutto questo e cosa dobbiamo fare per tornare a una situazione gestibile.
Il mondo degli arbitri è nel caos, tutto nasce da lì. E’ in atto una vera e propria guerra intestina, sono l’un contro l’altro armati, gruppi di potere si fronteggiano, senza che la Federcalcio intervenga e questa è la cosa più grave.
Sapete che gli arbitri sono governati da una associazione (Aia). Bene. Forse non sapete che il presidente Zappi, il capo, è stato squalificato per tredici mesi dalla giustizia per reati connessi all’esercizio della carica (interferenza sulle nomine) e non ha avuto la bontà di dimettersi. Mercoledì ci sarà l’appello.
Forse non sapete neppure che Zappi è il grande nemico del designatore Rocchi, se avesse potuto l’avrebbe già sostituito l’estate scorsa.

Tutti gli arbitri sono bene a conoscenza di questo, sanno che il presidente vorrebbe mettere su quella poltrona il suo preferito Orsato.
Rocchi scadrà a giugno, secondo voi sta lavorando tranquillo sapendo quello che da mesi sta succedendo alle sue spalle e sempre secondo voi, gli arbitri sono sereni, coesi con Rocchi o si sentono un foglia al vento e molti oltre ad essere modesti, non sanno da che parte stare?
In mezzo a tutto questo da mesi sul tavolo della Federcalcio c’è la proposta di riforma che prevede l’uscita degli arbitri della A e della B proprio dall’Aia, per costituire un nuovo organismo con direttori di gara finalmente professionisti come ha chiesto di recente anche Spalletti.
E’ una riforma epocale, sicuramente divisiva, ovviamente e fortemente osteggiata da Zappi e da tutti quelli che lo sostengono e lo appoggiano ancora, nonostante la squalifica.
Perchè la Federcalcio non procede con questa riforma tanto attesa che modernizzerebbe e renderebbe più autonoma la categoria?
Perchè la Federcalcio non ha deciso il commissariamento dell’Aia dopo la condanna di Zappi, visto che ne aveva già avuta un’altra da dieci mesi?
Semplice. Perchè Gravina non ha coraggio, gestisce da sempre cercando di non scontentare nessuno, fa le cose quando sa che sono indolori per lui, non le fa pensando solo all’interesse del pallone come dovrebbe.
Questo è il calcio, questo è il mondo arbitrale oggi, dire spaccato è come fare un complimento.
Quello che si vede sui campi non dovrebbe comunque succedere anche in queste condizioni non facili. La Penna non si sa perchè sia arrivato così in alto fino a dirigere Inter-Juve, e come possa non aver visto una roba del genere.
Ma anche i calciatori dovrebbero smettere di fare quello che fanno continuamente come sabato Bastoni, cercano di fregare l’arbitro, fanno i furbi, approfittano di una categoria in evidente debolezza.
Mi piacerebbe, ma non solo per l’episodio Bastoni, una dura presa di posizione dell’Associazione calciatori.
Si rendono conto che la loro immagine è ormai compromessa anche agli occhi dei loro stessi tifosi?
Vogliamo continuare ancora?
Per quanto?
Sarei inoltre curioso di sapere cosa si sono detti ieri in concitate telefonate, sia Gravina e Rocchi, sia Gravina e John Elkann.
Il proprietario della Juventus è giovane, ma ne ha viste tante, non si dovrebbe scandalizzare di certi errori soltanto quando viene penalizzata la sua società. Ha ragione, ma allora non pensa che per cambiare le cose sarebbe l’ora di non appoggiare più Gravina? Lo hanno votato tutti, di cosa si lamentano?
In particolare, deve essere stata surreale la telefonata a Rocchi. Gravina sa benissimo cosa sta succedendo, sa benissimo che questi arbitri non sono il massimo, sa delle guerre, sa che ci sarebbe bisogno delle riforme. Peccato che le deve fare lui e non le fa…
Per quanto riguarda il Var e il protocollo, spero (e l’ho già scritto molte volte) che si vada oltre da subito, senza aspettare l’International board, e si dica ai varisti di intervenire con intelligenza per evitare comunque quegli errori che falsano le partite, come i cartellini gialli sbagliati e tutto il resto, naturalmente.
Il Var deve aiutare l’arbitro a sbagliare di meno utilizzando sempre le immagini in caso di errori decisivi per l’andamento della gara. Fine.
E non so neppure cosa si aspetti a formare una categoria di varisti professionisti, che non abbiano nulla a che fare con chi arbitra, per evitare tutti condizionamenti visti e rivisti.
Restando in tema, finalmente è andato bene il giovane Colombo in Napoli-Roma.
Il due a due, due volte i giallorossi in vantaggio e poi ripresi, racconta di un Napoli che in mezzo a troppe difficoltà e infortuni dice addio ai sogni scudetto (ha ragione Conte), e di una Roma che scavalca la Juve al quarto posto. Sarà un duello all’ultimo punto.

Articoli correlati
Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto" Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla... Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."... Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."
Altre notizie Editoriale
Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco... Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire,... Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic.... Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere... Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più... Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa... Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto... Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla... Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Le più lette
1 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
2 Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"
3 16 febbraio 2019, Piatek abbatte l'Atalanta con una doppietta. Sarà l'apogeo al Milan
4 Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
5 Liga Portugal, continua il duello a distanza: Porto e Sporting CP vincono entrambe 1-0
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma quarta da sola, Napoli a -11 dall'Inter
Immagine top news n.3 Tra Conte e Gasp sorride... Spalletti: niente scatto Champions, il Napoli riprende la Roma
Immagine top news n.4 Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC
Immagine top news n.5 Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro
Immagine top news n.6 John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
Immagine top news n.7 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"
Immagine news Serie A n.3 Marchegiani dopo Inter-Juve: "Servono arbitri che usano il buonsenso, non quelli ligi"
Immagine news Serie A n.4 Roma, a Napoli si ferma Wesley per infortunio: ecco la prima diagnosi
Immagine news Serie A n.5 Bergomi: "Roma, occasione persa. Inter-Juve? Prendevamo in giro Inzaghi..."
Immagine news Serie A n.6 106 giorni e una pubalgia dopo riecco Gilmour. E ha già messo la firma su Napoli-Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Brutta partita. Le prossime saranno ore di confronto più che di riflessione"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino verso l’esonero: pronto Pagliuca per la panchina
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al Pescara basta un super Brugman a 5' dalla fine: 1-0 all'Avellino
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: "Partita difficile contro avversario forte. Pareggio che dà continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Immagine news Serie C n.5 Livorno ko con la Pianese, Venturato protesta: "Gol regolare annullato, meritavamo il pari"
Immagine news Serie C n.6 Juventus NG, Brambilla: "Licina ha grandi prospettive, ora deve capire il campionato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…