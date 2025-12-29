Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy

Davanti hanno vinto tutte, aspettando la Roma. Inter, Milan e Napoli devono recuperare una partita, ha ragione Spalletti, sono loro le favorite, ma la Juve ci proverà fino alla fine. E allora cosa faranno sul mercato per correggere i difetti e rafforzarsi?

La capolista Inter ha un problema sulla fascia destra per l’assenza di Dumfries e la crescita lenta e difficile di Luis Henrique, assolutamente evidente anche ieri sera contro l’Atalanta. Ha ragione Marotta, un giocatore non può condizionare, ma i nerazzurri sono asimmetrici, attaccano e affondano bene sulla sinistra, la catena Bastoni-Di Marco funziona, sulla destra invece la manovra si inceppa, il brasiliano tecnicamente è forte, ma è impacciato, non prova le giocate, non sfonda e non regala soluzioni. Anche gli altri tentativi tipo lo spostamento di Carlos Augusto non hanno avuto effetto. E allora?

C’è una grande tentazione che si chiama Marco Palestra, vent’anni, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Chi mastica calcio e vede oltre, ha già capito che questo ragazzo ha qualcosa di più e di diverso, è un diamante, un talento con grande personalità. L’Atalanta, ovviamente, non ha furia di vendere, non vorrebbe affrontare il problema a gennaio, ma intanto filtra un prezzo che si aggira attorno ai 35-40 milioni. Tanto, tantissimo. Ma la tentazione resta molto forte per tutti, in particolare per i nerazzurri e il fondo Oaktree che investe volentieri solo sui giovani. Prendere Palestra oggi significherebbe coprire il ruolo per dieci anni o in alternativa fare una plusvalenza futura. Marotta smentisce tutto, ma è il suo mestiere. Chi non lo prenderebbe un ragazzo come questo che se continua così andrà presto in Nazionale?

La valutazione dell’Inter è attorno ai 25 milioni, una distanza non da poco. E per il mercato di gennaio il budget è relativo. Ecco che prende quota l’ipotesi della cessione di Frattesi valutato proprio quei 35 milioni richiesti dall’Atalanta per Palestra. In corsa per il centrocampista la Juve che però propone lo scambio con Thuram già rifiutato. Grande interesse per l’ex Sassuolo anche del Fenerbahce. Vedremo. Certo è che comprare dall’Atalanta, come sa bene l’Inter per Lookman, non è mai facile. Anche se le società sono amiche serve una follia economica. L’alternativa si chiama Dodò della Fiorentina, giocatore in caduta libera, non vuol rinnovare, avrebbe cambiato aria già l’estate scorsa. Ma l’Inter che deve ringiovanire, ha già messo gli occhi pure sul centrale Muharemovic del Sassuolo.

Aveva programmi e ambizioni pure il Napoli, serve almeno un centrocampista visti gli infortuni di De Bruyne e Anguissa in quel reparto, ma la Commissione indipendente per la vigilanza sui conti ha gelato De Laurentiis. Il Napoli ha sforato i parametri incassi-spese di 40 milioni e può fare mercato solo a zero. In sostanza può spendere dieci, ipotesi, solo incassando dieci.

Il ds Manna ha parlato di “grande paradosso” vista la liquidità del Napoli e i conti da sempre in regola. De Laurentiis è furioso e come successo con la Lazio di Lotito, la sensazione che ci possa essere grande attenzione solo sui conti delle società dei presidenti nemici di Gravina è forte e chiara. C’è la possibilità di chiedere un’istanza di revoca, vediamo come si muoverà il Napoli. In alternativa ci potrebbe essere l’uscita di Lucca per prendere un centrocampista.

E il Milan? Risolto il problema centravanti con l’arrivo di Fullkrug come scritto una settimana fa, resta la casella difensore centrale. La Juve vorrebbe fare lo scambio Gatti-Ricci, ma Allegri ha detto no. Punta molto sul centrocampista ex Toro. C’è una pista che porta in Turchia. Tare sta corteggiando Skriniar, pilastro del Fenerbahce. Riportarlo a Milano sull’altra sponda è una grande suggestione. Il valore di mercato del difensore trentenne è sui dieci milioni, l’operazione non è semplice, va costruita, ma il Milan ci prova. È chiaro che una alternativa del genere in difesa alzerebbe il livello e darebbe maggiori chance.

La Juve ufficialmente non pensa allo Scudetto perché Spalletti non vuole pressioni eccessive, ma in un campionato come questo senza un padrone vero, è giusto stare in campana. La Juve non è stata costruita bene, ha difetti che il nuovo ds Ottolini cercherà di correggere già a gennaio. Spalletti vuole un esterno destro e un centrocampista, ma anche un difensore centrale farebbe comodo. La lista è fatta.

Frattesi è sempre in stand-by, l’Inter chiede 35 milioni, non vuole fare scambi. Il sogno resta Tonali che ha già detto sì al ritorno in Italia. C’è un piano che prevede il prestito ora con obbligo a giugno, ma la cifra è molto alta, si parla di sessanta milioni. Idea. La Juve, secondo indiscrezioni, starebbe pensando di fare cassa con David visto che di centroavanti in rosa ce ne sono anche troppi con il ritorno del lungodegente Milik e con Vlahovic con dovrebbe recuperare per la fine di febbraio. Il serbo probabilmente se ne andrà a giugno, ma la Juve spera ancora in un accordo.

Per l’esterno destro crescono le quotazioni di Norton Cuffy che Ottolini ha portato al Genoa. Con questi soldi i rossoblù potrebbero comprare i giocatori richiesti da De Rossi per la salvezza. Ma il nuovo diesse bianconero sta provando a riprendersi un altro dei “suoi” giocatori, vale a dire quel Dragusin venduto al Tottenham. Il giocatore ha dato l’ok, l’operazione è avviata.

La Roma allo Scudetto non ci pensa, l’obiettivo è la Champions. Attenzione però, se arrivano davvero Zirkzee e Raspadori con la miglior difesa del campionato e uno come Gasperini, aspettatevi di tutto.