Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?

L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta? TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:00Editoriale
Enzo Bucchioni

Quattro gol, uno dietro l’altro come altrettante frustrate. L’Italia sprofonda ancora, il confronto con la Norvegia è impari, troppo forti loro, troppo fragili noi.
Questa ormai è la triste realtà del nostro calcio che si è stabilizzato in un livello medio-basso, appena incontriamo una nazionale di prima fascia, che si chiami Francia, Spagna, Argentina, Norvegia appunto, ma diverse altre ancora, siamo messi a nudo. Inermi, incapaci, impotenti come è successo ieri sera, in balia di avversari che nel primo tempo non avevano voglia di giocare, hanno subito l’Italia e il gol di Pio Esposito, ma nel secondo si sono scatenati e abbiamo visto cosa è successo.
Hai voglia di cambiare Ct, Mancini prima, Spalletti poi e adesso Gattuso, diventano quasi vittime sacrificali.
Ormai siamo solo una Nazionale di serie B, ma non dobbiamo meravigliarci, basta guardare le partite della nostra serie A per accorgersi del livello tecnico sempre più basso di troppe squadre e di troppi giocatori, dove un quarantenne come Modric lasciato libero perchè in difficoltà a giocare in Spagna, da noi è il migliore in campo in tutte le partite.
E’ una crisi infinita figlia di una classe dirigente di livello ancora più basso di quello dei giocatori, di una Federcalcio guidata da Gravina che non ha saputo intercettare per tempo i segnali di crisi e da troppi anni vive nell’anonimato e nell’incapacità di cambiare la rotta.
Giovedì ci saranno i sorteggi, conosceremo le due squadre che dovremo affrontare a fine marzo per non bucare il terzo mondiale di fila. Saranno presumibilmente nazionali più o meno del nostro livello, si spera anche inferiori, ma vorrei ricordare che nei precedenti spareggi ci hanno eliminato Svezia e Macedonia del Nord, non c’è niente di scontato. E queste due potrebbero ricapitare.
Lo so, sarebbe inaccettabile non andare in Usa, Canad e Messico, ma dopo il 2006, un mondiale vinto miracolosamente, la nostra Nazionale è finita fuori al primo turno sia in Sudafrica che in Brasile, poi è sempre stata eliminata prima di partecipare. La crisi è strutturale e dura da vent’anni, mancano le idee, i soldi e i campioni.
Non resta che aggrapparsi a quello che ha portato Gattuso nelle sue prime sei partite alla guida degli Azzurri, ripartiamo dalle cinque vittorie consecutive e dal primo tempo di ieri che almeno ci ha consegnato una squadra con un minimo di gioco e una discreta personalità.
La fragilità è tornata appena preso un gol, appena la Norvegia ha alzato il ritmo.
Gattuso in questi due mesi e mezzo da Ct, pochissimi, ha lavorato sulla testa dei giocatori, qualche progresso l’ha ottenuto, ma da oggi agli spareggi di marzo ho l’impressione che si faticherà anche a trovare una data per uno stage.


C’è una montagna da scalare e ci auguriamo fortemente che Gattuso riesca comunque e in qualche modo, a riportare la nostra Nazionale fra le 48 squadre del mondiale. Punto.
C’è qualcuno, invece, che preferirebbe un altro disastro totale per poter azzerare tutta la classe dirigente attuale e ripartire su basi diverse e le riforme attese. A questi, purtroppo, dico di non illudersi. Gravina & C. sarebbero in grado di sopravvivere anche a questo e comunque stanno già allevando dei cloni in grado di cambiare per finta e mantenere al comando questa loro cordata.
Spero quindi che la grinta di Gattuso, il suo senso di appartenenza e una squadra che qualche squarcio di calcio l’ha fatto vedere ci porti al mondiale. Mi auguro però che a cominciare dall’assente ministro Abodi (trovi il modo e la soluzione), qualcuno lavori per cambiare comunque le cose.
A proposito di cambiamenti sperati, oggi Antonio Conte dovrebbe tornare a guidare il Napoli. Dopo una “settimana sabbatica”, chiamiamola così, il tecnico dovrà capire se è riuscito a ricaricare le sue batterie personali e se, soprattutto, la squadra ha capito il suo sfogo dopo la sconfitta di Bologna.
Conte si augura di trovare dei giocatori vivi, disposti a seguirlo, a lavorare duramente per risollevarsi e non quei “morti” visti nelle ultime partite.
De Laurentiis lo ha sostenuto, la società è intervenuta, ma se i giocatori non dovessero cambiare atteggiamento, se non ci dovessero essere dei miglioramenti tangibili, al di là dei numerosi infortuni, non credo che Conte sia tipo capace di vivacchiare o di sopportare.
Se davvero dietro lo sfogo di Bologna c’era l’idea di mollare tutto o invece i toni sono sfuggiti di mano complice l’arrabbiatura per la brutta sconfitta, lo sapremo presto. Lasciamoci aperti tutti gli scenari.

Articoli correlati
Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli" Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Pioli-Fiorentina, Bucchioni: "Assurdo totale. Tutto porta a D'Aversa, con Goretti... Pioli-Fiorentina, Bucchioni: "Assurdo totale. Tutto porta a D'Aversa, con Goretti o Angeloni"
Altre notizie Editoriale
L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale... L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra.... Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa,... L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre... L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
2 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
3 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
4 17 novembre 2002, aggressione al portiere del Messina. Manitta colpito da un ultras del Cagliari
5 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso; "Avrei preferito prendere una lezione di calcio. Questa Italia ha il braccino"
Immagine top news n.1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Immagine top news n.2 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Immagine top news n.3 Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia battuta 4-1
Immagine top news n.4 Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa
Immagine top news n.5 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine top news n.6 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.7 Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia nella storia, ma in negativo: 1° ko casalingo di sempre alle qualificazioni per il Mondiale
Immagine news Serie A n.2 Barzagli sul nuovo ruolo di vice ct dell'Italia U21: "Baldini mi aiuta a vedere come si lavora"
Immagine news Serie A n.3 Italia, Di Lorenzo: "Volevamo chiudere il girone con una vittoria, il passato non conta"
Immagine news Serie A n.4 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
Immagine news Serie A n.5 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
Immagine news Serie A n.6 Filippo Galli scettico su Zirkzee: "Non è l'attaccante che risolverebbe i problemi del Milan"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tisci: "Classifica meritata, prestazione importante. Non ero preoccupato"
Immagine news Serie C n.6 Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus torna a correre: Vansgaard-Girelli, 2-0 al Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?