Il 36enne Darmian non vuole ancora ritirarsi: ci pensa l'Udinese per il dopo-Ehizibue
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Spunta una nuova pretendente per Matteo Darmian. Il nome lo fa Il Messaggero Veneto, secondo il quale l'Udinese starebbe pensando proprio al laterale in scadenza di contratto con l'Inter per sostituire Kingsley Ehizibue, anch'egli in scadenza, sulla fascia destra di mister Runjaic. Il 36enne, che ha ricevuto pure un'offerta dai nerazzurri per entrare in dirigenza, non vorrebbe appendere gli scarpini al chiodo ma continuare a giocare per almeno un'altra stagione.
Darmian, reduce da un'annata con appena 9 presenze e 393 minuti giocati tra le fila dei nerazzurri, piace anche a Torino e Venezia, alla ricerca di un rinforzo di esperienza italiana e internazionale.
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