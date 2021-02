5° ko consecutivo e solo 1 punto dal suo ritorno: perché il Parma valuta la posizione di D’Aversa

Il Parma, dopo il ko con rimonta subita contro il Verona, sta valutando la posizione del tecnico Roberto D’Aversa. E il motivo è evidentemente da ricondurre ai risultati. Dopo il suo ritorno in panchina al posto di Fabio Liverani a gennaio, il tecnico ha trovato il primo punto alla seconda gara contro il Sassuolo, dopo il ko all’esordio con la Lazio. Poi, da quel pareggio del 17 gennaio, solo sconfitte: ancora con la Lazio in Coppa Italia, poi con Sampdoria, Napoli, Bologna e appunto Verona in campionato. A questo, sono da aggiungere le difficoltà nel trovare la via del gol con sole 2 reti nelle ultime 6 di Serie A. La società del presidente Krause sta riflettendo, in caso di cambio in panchina potrebbe tornare proprio Fabio Liverani.