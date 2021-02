A giugno più che a metà stagione. Napoli, tutti i nomi emersi per l'eventuale dopo-Gattuso

Nell'analizzare la situazione di Gennaro Gattuso a Napoli, a poche ore dalla delicatissima sfida contro la Juventus, esistono diverse correnti di pensiero. C'è chi crede, la maggior parte degli addetti ai lavori, ad una fiducia al tecnico a prescindere fino al termine della stagione. Un esonero nelle prossime ore, per quanto possibile, non convince particolarmente insomma. A fine anno però il cambio sembra inevitabile, con De Laurentiis che a quel punto dovrebbe scegliere fra due strade alternative e dagli effetti diversi negli ultimi anni. Tecnico giovane o comunque emergente (come lo era Sarri) oppure allenatore navigato e con un bagaglio di esperienza notevole alle spalle? Ad oggi, dovessimo giocare scommettendo, punteremmo sulla prima ipotesi. Un Vincenzo Italiano per intendersi, ma pure uno Ivan Juric o un Roberto De Zerbi. Allenatori che hanno già esperienze ad alto livello, ma non ancora storie da raccontare ad altissimo livello. Come era Sarri nei giorni del suo arrivo a Napoli in fondo, lui che era l'allenatore dell'Empoli.

L'altra via porta a ripercorrere la strada già battuta più volte in passato: puntare forte su un allenatore di esperienza e personalità per provare a fare l'ultimo step verso l'alto. Come successe con Ancelotti e prima ancora con Benitez. E proprio lo spagnolo, raccontano i rumors, sarebbe uno dei primi sondaggi già effettuati dal numero 1 azzurro per l'eventuale sostituzione, a campionato in corso o a fine stagione. Con lui anche Walter Mazzarri, libero dopo l'avventura al Torino, ma pure quel Luciano Spalletti che solo qualche giorno fa era stato indicato come ideale sostituto di Gattuso da Antonio Cassano.