A Old Trafford va in scena la notte degli assenti illustri: da Ibra a Rashford, da Théo a Pogba

vedi letture

Tanti gli assenti di lusso per la sfida di questa sera fra Manchester United e Milan: note le assenze dei rossoneri, fortemente condizionati dalle assenze di Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Mandzukic, Rebic e Théo Hernandez, ai quali come se non bastasse si è aggiunto Alessio Romagnoli: il capitano non è nemmeno in panchina.

Non è da meno la lista indisponibili del Manchester United, costretto a rinunciare sia a Paul Pogba che al suo ricambio naturale Donny van de Beek. Davanti pesa l'assenza di Marcus Rashford che, incredibile ma vero, aveva giocato tutte e 43 le partite stagionali dei red devils. Fuori anche Edinson Cavani, che ha già saltato tre delle ultime quattro partite di Premier League. Alla lista si aggiungono David de Gea che è tornato in Spagna per assistere alla nascita del figlio e gli infortunati Jones e Mata.