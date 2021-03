Abidal: "Anche Allegri per il dopo Valverde al Barça. Per Pochettino c'era un problema politico"

C'era anche Massimiliano Allegri nella lista di Eric Abidal, ex difensore e dirigente del Barcellona, per il dopo Ernesto Valverde alla guida dei blaugrana. Lo rivela lo stesso Abidal al Telegraph nel corso di una lunga intervista in cui ha toccato molti punti del suo passato in Catalogna: “Nel dicembre del 2018 dopo un’analisi approfondita raccomandai al presidente Bartomeu di cambiare il tecnico Ernesto Valverde. Lui però decise in maniera differente e due mesi dopo gli rinnovò il contratto. Io accettai la decisione e continuai a dare il mio supporto al mister, ma è stato strano dopo aver detto al presidente di mandarlo via. Quando venne esonerato nella mia lista c’erano Pochettino, Setien, Xavi e Allegri, con il primo che era il mio obiettivo numero uno. - continua Abidal – Sapevo che poteva esserci un problema politico visto che lui era molto legato all’Espanyol, ma a me non interessava perché lo ritenevo il migliore per sviluppare il nostro gioco. Però in consiglio ci si soffermò soprattutto sul suo passato all’altra squadra di Barcellona e poco sulla parte tecnica”.