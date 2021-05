Adani: "Inter, così non basta se vuoi vincere anche in Europa. In Premier arriverebbe quarta"

vedi letture

Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha parlato così dello Scudetto vinto dall'Inter e del tipo di gioco espresso dai nerazzurri di Conte: "L'Inter ha sicuramente meritato questo Scudetto, ma un conto è vincere in Italia e un altro in Europa. In Italia basta una super squadra per vincere, come può averla oggi l'Inter o la Juventus, ma in Champions no. Sono convinto che Inter o Juve arriverebbero terze o quarte già nella Champions League dei campionati, ovvero la Premier League. Se vuoi vincere in Europa, devi avere una filosofia di calcio più moderna e propositiva".