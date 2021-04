Adani: "La Roma di Fonseca contro l'Ajax ha fatto le sue due peggiori partite in assoluto"

vedi letture

Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Daniele Adani ha analizzato così il passaggio del turno della Roma in Europa League: "La Roma di mister Fonseca contro l'Ajax ha fatto le sue due peggiori partite in assoluto, non è mai stata la vera Roma di Paulo Fonseca e i giallorossi sono quindi andati in semifinale non per meriti loro, ma a causa di alcune situazioni di gioco. Chi ha detto però che l'Ajax è superiore alla Roma? Sono tutte cazzate, la Roma è più forte dell'Ajax, anche se in questo doppio confronto non ha certo giocato bene", le dichiarazioni dell'ex difensore.