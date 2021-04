Addio a fine stagione o esonero in caso di fallimento: il destino di Fonseca a Roma è segnato

L'edizione odierna de La Repubblica spiega che comunque vada in stagione, che sia Champions, che sia vittoria dell'Europa League o fallimento, il destino di Paulo Fonseca è segnato: Ryan Friedkin e il padre Dan hanno deciso che servirà cambiare a fine stagione: troppo nervoso, troppo insofferente, troppo "stanco" l'allenatore portoghese per affidargli il futuro. Allegri non è più una possibilità (almeno oggi), Sarri più di una tentazione, Juric un piano B. Ma se superasse l'Ajax, Fonseca coltiverebbe ancora la possibilità di un'uscita da vincente. Altrimenti, non è escluso che la catena di inciampi in campo e di malumori fuori possa costargli cara già prima del fischio finale sul campionato.