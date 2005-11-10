Ufficiale Ma quale addio, Phil Foden resta al Manchester City: ha rinnovato fino al 2030

Phil Foden lega il proprio futuro al Manchester City fino al 2030 e non ha dubbi sugli obiettivi del club: continuare a vincere. Nato a Stockport e prodotto dell'Academy, Foden è diventato uno dei simboli della squadra negli ultimi anni, consacrandosi tra i migliori giocatori della Premier League. La stagione 2023/24, impreziosita da numerosi riconoscimenti individuali, ha rappresentato il punto più alto della sua crescita, e con il rinnovo fino al 2030 il club si assicura uno dei propri uomini copertina anche per il futuro.

A soli 26 anni, l'attaccante ha già conquistato 20 trofei con il City, raggiungendo John Stones e Bernardo Silva come calciatore più vincente nella storia del club. Un percorso iniziato grazie alla fiducia di Pep Guardiola e destinato a proseguire ora sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca: "Credo che questa mentalità sia dentro di noi e sia anche parte del club. Siamo sempre alla ricerca del prossimo titolo, della prossima sfida. È questo il Manchester City che vogliamo essere", ha dichiarato.

Il nazionale inglese ha poi ribadito le ambizioni della squadra anche in vista della nuova stagione: "Vogliamo essere un grande club capace di competere per tutti i trofei. Lo si vede già dall'atteggiamento dei giocatori nelle prime sedute di allenamento: non vediamo l'ora di ricominciare e di provare a vincere ancora".