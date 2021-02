Ag. Insigne: "L'amore per il Napoli gli ha dato coraggio. Spazzate via tutte le critiche"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Crc dopo il rigore trasformato dal suo assistito che ha dato la vittoria al Napoli contro la Juventus: È stato l'amore per il Napoli a dare il coraggio a Lorenzo per andare sul dischetto e battere il rigore contro la Juve dopo l'errore in Supercoppa. In quel tiro dagli undici metri c'era la voglia di mettersi alle spalle l'amarezza per quello che successe a Reggio Emilia e tutte le polemiche che ne seguirono. Sbagliare quel rigore in Supercoppa è stato pesante per Lorenzo. Però grazie all'affetto della famiglia e dei compagni ha potuto zittire tutti quelli che pensavano che Insigne perdesse lucidità contro la Juve. Niente di tutto questo. 100esimo gol con il Napoli? Numeri importanti per un calciatore che non è una punta centrale, adesso spera di riportare il Napoli in Champions. Ci riuscirà se la sfortuna finirà. Troppi infortuni, meno male che Gattuso può contare sulla compattezza del gruppo nei suoi confronti".