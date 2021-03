Ag. Mihaila e Man: "Li apprezzano in tanti, ci saranno sorprese. Serie B? Non ci sono problemi"

È davvero possibile pensare di trattenere Man e Mihaila a Parma anche in caso di retrocessione in Serie B? Giovanni Becali non esclude nulla, anche se rimanga a maggio ogni discorso circa il futuro dei suoi due assistiti: "Non ci sono problemi - ha detto nel corso della sua lunga intervista ai microfoni di ParmaLive.com -. E allo stesso tempo possono esserci sorprese, i due sono apprezzati da tante squadre ed è lecito pensare che se facessero bene nel finale di stagione gli interessamenti possano aumentare. Ma ora il Parma deve pensare alle sue dieci finali. Le squadre interessate hanno tutte il mio numero, ora c'è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. A fine maggio ci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto".