Ag. Molina: "Mercato ancora in standby, nessun contatto con la Salernitana per lui"

vedi letture

Pier Graziano Battistini, procuratore della Promoesport Agency, è intervenuto ai microfoni di TuttoSalernitana.com per spiegare la situazione del suo assistito Alessandro Micai, portiere della Salernitana, oltre che di altri giocatori della sua scuderia accostati ai granata.

Pariamo proprio da Micai: da quello che si legge in questi giorni, dobbiamo già definirlo promesso sposo della Reggina?

"Questo lo dite voi, io voglio prima parlare con la Salernitana per capire cosa succede, quali sono i programmi. Prima di dare delle notizie certe, io aspetterei".

Al di là dei programmi della società, il giocatore resterebbe a fare il secondo come quest’anno?

"Credo che Micai in Serie A possa fare molto bene, essendo un portiere molto forte, per questo voglio capire i programmi del club. Dopodichè, uno nella vita può giocarsela come e dove meglio crede, quindi fondamentalmente è importante conoscere le intenzioni della società e poi procedere".

Reggina o non Reggina, sul giocatore si era mosso anche il Bari. Conferma?

"Non ho mai parlato col Bari, né quest’anno né in passato".

Ad inizio anno il giocatore sapeva che quest’anno sarebbe partito nelle vesti di secondo portiere?

"Quel che è passato è passato. Micai ha altri due anni di contratto con la Salernitana, società con la quale ha raggiunto la Serie A. Ora dobbiamo capire la soluzione migliore per tutti".

Salvatore Molina, centrocampista del Crotone e suo assistito, accostato alla Salernitana. Ha parlato di lui alla società?

"Non so nulla, ho solo letto da qualche parte una cosa del genere, che però al momento non corrisponde alla realtà".

Ci sono elementi della sua scuderia per i quali ha avuto colloqui con la Salernitana?

"In questo momento non c’è nulla, oltre alle solite chiacchiere. È un momento di mercato generale molto statico, le notizie sono poche".

Sul mercato la società deve fare scelte importanti. A che punto siamo?

"La situazione sembra nettamente in stand-by, bisogna capire chi subentrerà alla gestione, quali saranno le possibilità sul mercato. Come tutte le squadre che salgono dalla B, i granata devono investire molto per provare ad essere competitivi in massima serie. Tra la B e la A c’è un divario netto".

Tra i suoi assistiti c’è anche Alessio Cragno: il portiere viene da una stagione straordinaria. Cagliari inizia a stargli stretta?

"Dipende da cosa dirà il mercato. Cragno oggi è un protagonista assoluto di un club importante come il Cagliari. Ripeto, bisognerà aspettare l’evoluzione di questo mercato e di conseguenza si valuterà".