Agnelli: "Il 40% dei ragazzi da 16 a 24 anni non ha alcun interesse nel calcio com'è oggi"

Nel corso del suo discorso di apertura in occasione della 25^ assemblea generale dell’ECA, Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’associazione che rappresenta i club europei, ha anche delineato un quadro abbastanza chiaro e preoccupante per il calcio del futuro: “Dobbiamo anzitutto mettere i tifosi al centro: il sistema attuale non è fatto per i tifosi moderni. Le ricerche dicono che almeno un terzo di loro seguono almeno due squadre; il 10 per cento segue i giocatori, non i club. I due terzi sono interessati ai grandi eventi; il 40 per cento della fascia d’età da 16 a 24 anni, la generazione Z, non ha alcun interesse nel calcio oggi”.