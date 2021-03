Ahmedhodzic conferma: "Con l'Atalanta non è ancora ufficiale, ma affare in stato avanzato"

Colpo in dirittura d'arrivo per l'Atalanta. Gli orobici sono infatti vicinissimi alla chiusura con il Malmo per l'acquisto di Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999. La conferma è arrivata dallo stesso calciatore nel corso di una diretta su Clubhouse con lo staff di Gianlucadimarzio.com: "Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale. Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, con i nerazzurri però la trattativa è ormai in stato avanzato".

In passato, il classe 1999 era stato seguito anche dal Milan: "Molti club mi seguivano e mi volevano già a gennaio. I rossoneri hanno chiesto informazioni su di me, da bambino guardavo Maldini che è uno degli idoli ai quali mi ispiro".

Due battute anche sui suoi giocatori preferiti in Serie A: "Della Serie A mi hanno parlato Pjanic e Dzeko (suoi compagni in nazionale, ndr), ma soprattutto il mio amico Kulusevski. L'Atalanta è il posto ideale per un giovane che vuole crescere, non vedo l'ora di mettermi alla prova. Il mio nerazzurro preferito? Josip Ilicic".