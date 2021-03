AIC, Calcagno scrive al Premier Draghi per chiedere la conferma del 'Bonus Sportivi'

Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha inviato oggi al Presidente del Consiglio Mario Draghi una lettera con la richiesta di conferma dei provvedimenti a sostegno al reddito per gli atleti e le atlete delle categorie nelle quali le attività sportive sono tuttora sospese.

“Il “Bonus Sportivi”, insieme ai provvedimenti di sostegno di carattere più generale per tutto il nostro comparto” – sottolinea Calcagno – “ha avuto un’importanza fondamentale per garantire il sostentamento di atleti e atlete che, loro malgrado, sono impossibilitati a svolgere le prestazioni lavorative sportive in competizioni sospese a causa della recrudescenza della pandemia”.