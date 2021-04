Ajax, Brobbey: "Giocato meglio in entrambe le partite ma sprecato troppo. Siamo delusi"

L'attaccante dell'Ajax Brian Brobbey ha commentato l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma: "Siamo stati la squadra migliore per tutta la partita. Abbiamo creato molte occasioni, ma non le abbiamo sfruttate - riporta Vocegiallorossa.it -. Abbiamo giocato meglio in entrambe le partite, ma abbiamo sprecato troppo. Siamo un po' delusi, ma domenica c'è un'altra partita: la finale di coppa. Ho iniziato dalla panchina perché rientravo da un infortunio, ho capito la scelta del mister. Il mio gol? Quando sono in campo cerco sempre di dare tutto".