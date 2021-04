Ajax-Roma 1-2, Klaassen: "Non possiamo credere di non aver vinto questa partita"

Davy Klaassen analizza in conferenza stampa il ko dell'Ajax contro la Roma. I lancieri, avanti nel primo tempo grazie alla rete del centrocampista, hanno subito la rimonta giallorossa nella ripresa, partita dopo la parata di Pau Lopez sul rigore di Dusan Tadic, che poteva valere il 2-0: "La Roma è una buona squadra, come lo siamo anche noi. Ma abbiamo mostrato che siamo capaci di fare bene contro certe squadre. Sono curioso di vedere come andrà la prossima settimana".

Come sta Scherpen?

"Era dispiaciuto come lo siamo tutti. Specialmente a fine partita. Pensavamo tutti come fosse possibile non aver vinto questa partita".