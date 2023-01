Alla Fiorentina basta Barak per i quarti di Coppa Italia: 1-0 ad una Sampdoria arrendevole

Alla Fiorentina basta un gol di Barak per piegare la Sampdoria con il risultato finale di 1-0 nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

La Viola rischia e ringrazia Barak

Un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio, si ricorda la leggenda blucerchiata Gaudenzio Bernasconi. La partita comincia a giri bassi, la Fiorentina manovra ma non calcia per oltre un quarto d’ora (e il primo a provarci, Kouame, non è preciso) mentre la Sampdoria aspetta ben chiusa e tenta di costruire in ripartenza. A ridosso di metà primo tempo due episodi clou nelle due aree: prima Rincon perdona l’uscita a vuoto di Gollini, salvato dalla traversa, poi Barak non fa altrettanto con il portiere sampdoriano, trafitto imparabilmente dal mancino del ceco che risolve una mischia in area con l’1-0 viola. La squadra di Stankovic accusa il colpo e rischia di spalancare la strada verso il raddoppio: leggerezza di Rincon che lancia Jovic verso la porta. Il serbo scucchiaia ed esulta ma viene pescato in fuorigioco. Lento trascinamento poi: non succede quasi nulla, se non un'occasionissima divorata da Jovic nel recupero. All’intervallo dunque Fiorentina sopra di uno sulla Sampdoria.

Troppo poco dalla Sampdoria

Un solo cambio immediato per Stankovic: al rientro c’è Lammers al posto di uno spento Montevago. Kouame è il più pericoloso in campo ad inizio ripresa, sia quando arriva al tiro che quando se ne va in dribbling costringendo gli avversari a fermarlo con le cattive. E mentre prosegue la serata di incertezze sparse di Gollini - alla quale si aggiunge per un istante anche Amrabat con un avventato colpo di testa - che la Samp non concretizza, inizia anche la partita di Nico Gonzalez, al posto di Jovic che non ha dato i segnali attesi al rientro dal 1’. Il ritmo del match cala anche per via della consueta girandola di sostituzioni, un copione che alla Fiorentina sta più che bene. Sarebbe la Sampdoria a dover fare quel qualcosa in più, ma la caratteristica principale tra i blucerchiati visti in azione al Franchi sembra invece essere l’arrendevolezza. Le chance soriane crollano nel recupero con l'espulsione di Murillo per doppio giallo. Tutto quel che serve alla Fiorentina per portarla in fondo senza sussulti: 1-0 al triplice fischio dell’arbitro Paterna, i viola sono ai quarti di finale.