Alla ricerca del gol: Torino protagonista sul mercato delle punte

Così come era parso chiaro dall’inizio di questa sessione di mercato, è il cambio di colore dei gol a rappresentare il piatto principale di un gennaio atipico ed in tono minore, ma che sta riuscendo comunque a regalare qualche colpo di scena. Il più importante è stato per distacco quello legato a Mario Mandzukic, guardacaso un attaccante, che dopo la sorpresa della scorsa settimana ci ha messo solo 4 giorni a prendere possesso della sua nuova realtà milanista.

A lato della capolista, e stante l’immobilismo di mercato dell’Inter, c’è la Juventus che continua a lavorare con forza sulla pista Scamacca: nonostante la volontà del Genoa di trattenerlo, e del Sassuolo di monetizzare al massimo la cessione, i bianconeri sono convinti di chiudere.

Il giro di bomber interessa però anche l’altra metà della classifica oltre alle squadre di vertice, a partire dal Torino che sta lavorando con forza sulla pista Sanabria, specie dopo il fallimento della pista Bologna per l’ex attaccante della Roma. Zaza non lascerà i granata se non a titolo definitivo ed allora la lista dei nomi si amplia: possibile uno scambio con il Cagliari che coinvolga Pavoletti, mentre il Parma pensa al ritorno in Italia di Vazquez ma anche a quello di Cutrone, mentre è alto il pressing nei confronti di Kevin Lasagna sul fronte Hellas e Benevento, così come resta da stabilirsi del tutto il futuro di Kouame e Lammers. Gol che devono trovare destinazione, gol che potrebbero fare la differenza.