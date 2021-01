Alla vigilia di Roma-Sampdoria cambia l'arbitro della sfida: Chiffi e Guida s'invertono i ruoli

Cambia la designazione arbitrale di Roma-Sampdoria, match in programma domani alle 15 e valevole per la quindicesima giornata di Serie A. O, per meglio dire, arbitro e VAR si invertono i ruoli. Al contrario di come inizialmente stabilito, sarà Daniele Chiffi ad arbitrare la sfida e Marco Guida passerà al VAR. Ecco, dunque, la nuova designazione.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Di Iorio di Verbanio-Cusio-Ossola.

Quarto ufficiale: Sacchi di Macerata.

VAR: Guida di Torre Annunziata.

AVAR: Carbone di Napoli.