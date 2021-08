Allegri chiude alla cessione di McKennie: "Non deve partire. È un ottimo centrocampista offensivo"

Non soltanto Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che ha chiuso alla cessione di Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus è stato al centro di molte voci di mercato negli ultimi giorni, con diversi club inglesi e tedeschi interessati. Il tecnico livornese, però, non ne vuole sentire, pur confermando di vedere il texano in una particolare posizione di campo: "Non deve partire. Ha gol nelle gambe, deve lavorare e migliorare: è un centrocampista offensivo, diciamo che su questo piano siamo messi molto bene".

