Allegri in passato alla Roma? Walter Sabatini: "C'era una firma, ma non l'ha onorata"

"Perché me ne sono andato dalla Roma? Non avevo più un dialogo costruttivo con Pallotta. In quella fase l'entusiasmo era meno accentuato. Forse avremmo dovuto aiutarlo dall'interno. Ma Roma non è una città raggirabile, è troppo generosa. Io non raggiravo nessuno, mi confrontavo con tutti". Parla così Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna ed ex della Roma, al canale Rete Oro.

Lei ha fatto firmare un contratto ad Allegri che doveva vincolarlo alla Roma anni fa? "Non lo ha onorato. Ad Allegri gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a Roma. Poi non è venuto, è andato alla Juventus e la Roma si è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti".