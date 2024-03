Allegri: "Rinnovo? I dirigenti mi faranno sapere quando avranno deciso il futuro della Juve"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto alle domande sul possibile rinnovo di contratto. In particolare, i cronisti presenti in sala stampa gli hanno chiesto se sarebbe disposto ad abbassare il proprio ingaggio, in caso di richiesta dal club in tal senso: "In questo momento, a parte che non abbiamo ancora parlato di futuro con la società e questa cosa deve essere chiara, ho ancora un anno di contratto. La cosa più importante è finire al meglio la stagione, perché abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. Poi, quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus, me lo faranno sapere".

In caso di secondo posto, pensa di essere andato oltre gli obiettivi di inizio stagione?

"Io non sto a pensare a cosa succederà se arriveremo secondi. Dobbiamo cercare di farlo, sarebbe un ottimo risultato che andrebbe a migliorare la classifica dell'anno scorso. Siamo arrivati terzi, se non sbaglio: il secondo posto sarebbe un buon risultato, anche considerando i tanti giovani. Fare ipotesi sul futuro non ha senso, dobbiamo pensare al presente che sarà Napoli e poi Atalanta. Dobbiamo cercare di fare punti per andare in Champions l'anno prossimo: sarebbe un valore aggiunto tecnico e soprattutto economico".

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri.