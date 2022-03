Allegri su Dybala: "Spero di averlo col Villarreal. Contratto? Chiedete alla società..."

Nell'intervista rilasciata a 'DAZN' al termine di Juventus-Spezia, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato anche di Paulo Dybala, indisponibile questa sera a causa di un risentimento muscolare: "Sono dispiaciuto per la sua assenza. Due giorni fa si è fermato e fortunatamente non è grave, spero di averlo a disposizione col Villarreal. Sulle sue qualità tecniche non si può discutere, quella del contratto è questione che riguarda la società".