Allegri torna alla Juve. Col Real era tutto definito: addio di Zidane fuori tempo massimo

Il no all’Inter, ma anche quello al Real Madrid. E se la rivoluzione nerazzurra ha giocato il ruolo di scintilla per l’accelerata della Juventus su Massimiliano Allegri, quest’ultimo è stato davvero vicinissimo alla panchina delle merengues. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui era praticamente tutto definito per vedere il livornese sulla panchina del Real. Due i fattori che hanno risolto la questione: l’addio di Zidane, arrivato fuori tempo massimo, e gli ottimi rapporti mantenuti da Allegri con la Juve, soprattutto con Agnelli e con lo stesso Cherubini. Impossibile dire no, quando Madama ha bussato, anche a fronte di un’offerta economicamente inferiore.