Allegri torna alla Juve. Lo sgabello di Bonucci è già dimenticato, ma cosa farà il difensore?

Lo sgabello di Porto è nella memoria. Uno degli episodi che raccontano meglio il complicato rapporto tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. Dimenticato, a detta dei diretti interessati, già quando il centrale viterbese tornò alla Juve dopo la stagione da capitano del Milan. Ora che Allegri fa a sua volta rientro in bianconero, però, l’argomento non può non tornare d’attualità. Bonucci sarà alla guida della difesa della Juventus anche nella prossima stagione? Già prima dell’arrivo di Max, qualche dubbio filtrava. Adesso, i due dovranno inevitabilmente sedersi a parlarne. Magari più in comodo.