Allegri torna alla Juventus, cambia tutto per Chiellini: ora il rinnovo è più vicino

Massimiliano Allegri torna alla Juventus e questo può essere un cambio di rotta importante anche per i rinnovi dei senatori. Su tutti Giorgio Chiellini: il rapporto e la stima reciproca tra il capitano bianconero e il tecnico livornese, pronto a firmare il suo nuovo contratto con la Vecchia Signora, è di quelli storici. Allegri ha consegnato per anni le chiavi della sua retroguardia alla celebre BBC di cui Chiellini è stato il più importante e autorevole esponente. A giorni il difensore vedrà Andrea Agnelli per parlare di futuro e anche il prossimo ds, Federico Cherubini. Il ritorno di Allegri può essere una spinta importantissima per andare avanti ancora un anno insieme.