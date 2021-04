Allegri vuole tornare in estate. Ma non saprebbe dire di no ad una chiamata di Agnelli

Tuttosport dedica ampio spazio alla gara contro il Napoli e al futuro della Juventus. Anche in caso di ko la linea di Andrea Agnelli è quella di non cambiare guida tecnica in corsa, dunque avanti con Andrea Pirlo. Però è chiaro che i 70 milioni della Champions League siano indispensabili per le casse bianconere e in caso di tracollo allora potrebbe essere l'ora del pragmatismo. Che avrebbe il nome e il cognome di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vorrebbe rientrare in corsa in estate ma in caso di chiamata da parte del presidente bianconero, e amico, Agnelli, non saprebbe dire di no.