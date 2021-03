Allenamenti individuali con sedute atletiche. Il report del Torino sulla giornata odierna

vedi letture

Mentre la Lazio è in campo all’Olimpico in attesa di una partita che non si giocherà, il Torino nella giornata di oggi si è allenato in forma individuale all’interno dello stafio Filadelfia. Questo il breve comunicato del club granata in merito alla giornata di lavoro della squadra: “Allenamenti individuali per il Torino, come da disposizione dell’Autorità sanitaria competente. Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere esercitazioni sulla parte atletica e poi chiuso la sessione odierna con un programma aerobico”.