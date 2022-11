Ancora Jovic: "Felice alla Fiorentina. Esultanze? Chiedo pazienza, mi aspetto comprensione"

Luka Jovic corregge di nuovo il tiro. L'attaccante della Fiorentina, che ieri ha etichettato il club viola come di passaggio nella sua carriera, a 'Mozzart Sport' è tornato a parlare della sua avventura in riva all'Arno: "In questo momento mi sento molto bene in Fiorentina, sono completamente concentrato sul mio gioco qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. Per quanto riguarda i piani futuri, l'unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione e spero di lasciare un grande segno".

Jovic ha poi parlato delle esultanze polemiche che tanto fanno discutere a Firenze: "La celebrazione del gol è soprattutto emozione. Non ho intenzione di offendere nessuno, io agisco secondo il momento. Chiedo pazienza e mi aspetto comprensione. E ripagherò le richieste ricevute, su questo nessuno deve dubitare".

Infine, sulla fallimentare avventura al Real Madrid: "Gioco nella Fiorentina, voglio raggiungere gli obiettivi prefissati e ottenere i migliori risultati possibili con questo club. Non è il momento di parlare di ciò che è stato in passato, indipendentemente dal nome del club. L'unica cosa che posso dire è che sono orgoglioso di aver fatto parte di un'istituzione calcistica come il Real Madrid".