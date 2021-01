Ancora Scamacca. Distanza col Sassuolo sulla formula, ma la Juventus ci proverà fino in fondo

vedi letture

Solo eventuali opportunità che presenterà il mercato. La linea della Juventus per quanto riguarda il mercato e nello specifico la ricerca di una quarta punta è piuttosto chiara. No a spese folli, niente investimenti extralarge. Da qui, viene quasi automaticamente scartata l'ipotesi Edin Dzeko. Non che ci fossero state accelerate in tal senso, ma il gradimento bianconero nel passato recente e la conflittuale situazione che Dzeko sta vivendo a Roma avevano fatto nascere l'ipotesi. L'altissimo ingaggio del bosniaco però non rientra nelle famose "opportunità" di mercato. E Olivier Giroud, probabilmente il preferito di Pirlo, ha già fatto sapere di non voler lasciare il Chelsea in questo gennaio e comunque il nuovo tecnico Tuchel avrà bisogno di qualche giorno per valutare il peso del francese nelle sue rotazioni.

E allora il nome forte è ancora quello di Gianluca Scamacca: col Genoa la situazione potrebbe essere risolta in breve tempo anche grazie agli ottimi rapporti fra le due società. Mentre il Sassuolo non sembra voler cedere di un millimetro: la valutazione è alta, superiore ai 20 milioni di euro, e per dare il via libera i neroverdi vorrebbero una cessione a titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo. Formule che però la Juventus per ora non prende in considerazione, continuando a spingere per un prestito semestrale con diritto di riscatto. Nelle prossime ore previsti nuovi contatti, ma per andare verso la fumata bianca servirà comunque un passo in avanti in un senso o nell'altro.