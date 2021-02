Appena rientrato, Luca Pellegrini va di nuovo ko: Genoa costretto a finire in 10 contro l'Hellas

A metà dicembre s'era fermato per una lesione agli adduttori, oggi era rientrato per la prima volta in campo da quel match col Milan, oltre due mesi dopo. Luca Pellegrini è costretto a lasciare il terreno di gioco a poco più di dieci minuti dalla fine della partita tra il suo Genoa e l'Hellas Verona. Problema alla gamba destra per l'ex Roma, che lascia il campo zoppicando. Finiti i cambi per Ballardini, impossibilitato a sostituirlo.

